Нижнетагильские медики готовятся к праздничной волне пациентов

В период праздников «Городская станция скорой медицинской помощи» планирует максимально увеличить число экипажей. Предполагается, что на работу выйдут 22-24 бригады, а возможно и больше. Это позволит обеспечить круглосуточное дежурство карет скорой помощи. При этом медики отмечают, что даже такое количество экипажей с большим трудом сможет оказать помощь всем заболевшим, поэтому не стоит удивляться, если время ожидания займёт несколько часов. Даже при неотложном состоянии, таким как боль в грудине или потеря сознания, возможна задержка прибытия скорой помощи. Это вызвано нехваткой врачебных кадров в Нижнем Тагиле.

В связи с этим жителям Нижнего Тагила стоит рассчитывать свои силы в период праздников: не злоупотреблять спиртным и не переедать. Это увеличивает опасность инсульта в пять раз.

Нижнетагильские поликлиники тоже ожидают приток пациентов. Если 1 и 2 января будет работать минимальное количество врачей (им тоже положены праздничные выходные, как и всем трудящимся), то уже с 3 января в строй встанут несколько медицинских бригад. До 17:00 можно будет позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом.