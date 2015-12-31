Нижнетагильский клинический лечебно-реабилитационный центр получит президентскую поддержку

TagilCity.ru напоминает о том, что в октябре широкую известность приобрёл факт нехватки пациентов в уникальном медицинском центре Нижнего Тагила.

Сейчас Деловой квартал сообщает о том, что к решению проблемы подключился президент, а с ним и министерство здравоохранения.

Скворцовой. Нужно поддержать. Доложите. Путин ответил на письмо губернатора Свердловской области президент РФ.

Это означает, что в новом году госпиталь, вероятно, ждут дополнительные квоты на операции и средства для строительства реабилитационного корпуса.

Что имеет исключительную значимость не только для медицинского центра, но и для всех людей, нуждающихся в его услугах.