Нижнетагильский клинический лечебно-реабилитационный центр получит президентскую поддержку
Владимир Путин поручил оказать госпиталю Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле государственную поддержку. Ответственной была назначена лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
TagilCity.ru напоминает о том, что в октябре широкую известность приобрёл факт нехватки пациентов в уникальном медицинском центре Нижнего Тагила.
Во время визита Путина в Нижний Тагил эту проблему губернатор области Евгений Куйвашев лично обсудил с президентом в вертолёте.
Сейчас Деловой квартал сообщает о том, что к решению проблемы подключился президент, а с ним и министерство здравоохранения.
Скворцовой. Нужно поддержать. Доложите. Путин ответил на письмо губернатора Свердловской области президент РФ.
Это означает, что в новом году госпиталь, вероятно, ждут дополнительные квоты на операции и средства для строительства реабилитационного корпуса.
Что имеет исключительную значимость не только для медицинского центра, но и для всех людей, нуждающихся в его услугах.
© Эрик Х., TagilCity.ru