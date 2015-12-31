Нижний Тагил ожидают морозные выходные и новогодняя ночь

«Мороз и солнце: день чудесный!» Примерно в этом ключе пройдут ближайшие десять дней, только солнца будет немного. В основном погода будет пасмурная, кстати, в городе с 31 декабря по 4 января объявлены неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

Зато любители мороза останутся довольны. Синоптики полагают, что температура воздуха в Нижнем Тагиле будет держаться в районе −20... −28 градусов. Видимо, в самом деле Нижний Тагил посетил Дед Мороз.

Нижний Тагил? Нет. Мексика.

Как это ни удивительно, но схожие проблемы появились недавно у жителей севера Мексики. На жителей субтропиков обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад, а температура упала до −15 градусов. Это бедствие привело к гибели 6 человек. Часть из них замёрзли, а часть задохнулись угарным газом во время попыток согреться. В штате Чиуауа объявлено чрезвычайное положение, власти выделили деньги для помощи пострадавшим.

Редакция TagilCity.ru искренне надеется, что морозная погода не ухудшит праздничное настроение жителей города. Встречайте Новый 2016 год весело, но безопасно: чтобы в каникулы вам не понадобились ни скорая, ни полиция, ни МЧС. Берегите себя и своих близких!