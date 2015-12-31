Роспотребнадзор предостерег россиян от покупок алкоголя через интернет

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в последнее время в различных субъектах Российской Федерации регистрируются случаи отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе копирующей известные бренды. Данная алкогольная продукция реализуется неизвестными лицами, в том числе дистанционным способом через интернет-сайты говорится в релизе, размещенном на сайте Роспотребнадзора.

Чиновники напоминают, что российский алкоголь маркируется федеральными специальными марками, а импортная выпивка - акцизными. Роспотребнадзор вместе с правоохранителями принимает меры по установлению лиц, занимающихся производством и реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.