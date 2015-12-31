Здоровые привычки, которые надо внедрить с нового года

До 40% всех наших ежедневных действий и поступков диктуются устоявшимися привычками. По мнению известного британского онколога Дэвида Агуса, слишком много людей внедрили в свою жизнь привычки, которые разрушают их здоровье. Но существуют гораздо более полезные и здоровые привычки, которым и нужно следовать, хотя бы с нового года.

Количество бактерий в нашем организме в 10 раз превышает количество клеток. Все вместе они создают так называемый микробиом, который определяет здоровую или больную старость. Чем меньше переработанной пищи потребляет человек, тем более здоровым микробиомом он обладает.

Если вы хотите укрепить иммунитет, то частые обнимания являются эффективным средством для этого. Человеческие прикосновения изменяют ритм сердцебиения, снижают артериальное давление и уровень кортизола, способствуют выделению приятных гормонов в мозге и стимулируют гиппокамп - область, которая регулирует память.

Сэр Уильям Ослер, канадский врач 19-го века, которого называют отцом современной медицины, однажды сказал:

Принимающий лекарства человек должен выздороветь дважды. Вначале от самой болезни, а потом от лекарств.

Прием целого арсенала лекарственных препаратов негативно воздействует на здоровье. Поэтому пить нужно исключительно те лекарства, без которых вы не можете обойтись. И не стоит недооценивать безрецептурные средства - они вовсе не является безобидными. Это же касается и витаминных добавок.