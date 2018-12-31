Усиление ветра ожидается в Нижнем Тагиле 31 декабря
Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Усиление ветра ожидается в Нижнем Тагиле во второй половине дня 31 декабря.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению ЕДДС, в Нижнем Тагиле в ближайшие часы и с последующим сохранением в течение второй половины дня ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.
В связи с этим не исключено обрушение конструкций, обрывы линий электропередач, ограничения в работе предприятий.
Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
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