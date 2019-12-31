В Госдуме обсудят презумпцию согласия на посмертное донорство

Как рассказал председатель комитета Госудмы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Минздрав опубликовал для обсуждения законопроект о трансплантологии. Как объяснил Морозов, презумпция согласия на донорство будет действовать, если умерший не высказал письменного или устного отказа от этого. Отказаться от донорства смогут родственники умершего в течение трех часов после его смерти.