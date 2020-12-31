В Свердловской области число заболевших COVID-19 опустилось ниже 400 человек за сутки

За сутки больше всего заболевших было выявлено в Екатеринбурге — 91. Также инфекция была зарегистрировна у жителей Верхотурья, Кушвы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других населенных пунктов.