В Свердловской области число заболевших COVID-19 опустилось ниже 400 человек за сутки

В Свердловской области за сутки выявили 394 человека, заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале коронавирусом заразились более 58 тысяч человек. За сутки больше всего заболевших было выявлено в Екатеринбурге — 91. Также инфекция была зарегистрировна у жителей Верхотурья, Кушвы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска и других населенных пунктов. С начала пандемии в области зарегистрировано 58 582 случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 571 госпитализированных, из них 234 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за минувшие сутки зафиксировано 27 747 случаев заболевания в 85 регионах страны. Больше всего в Москве — 6 566, Санкт-Петербурге — 3 758 и Московской области — 1 487. Таким образом, количество заболевших россиян составило 3 159 297 человек. В Свердловской области количество выписанных пациентов превышает число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки из больниц было выписано 400 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели 50 924 свердловчанина. По стране за сутки из медучреждений выписали 28 922 человека. Больше всего в Москве — 6 076, Санкт-Петербурге — 3 573 и Московской области — 1 502. Всего зафиксировано выздоровевших 2 554 340 россиян. В Свердловской области суточная смертность от коронавируса значительно не изменилась. За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 18 летальных случаев, общее количество смертей в регионе — 1 509. В России за сутки от инфекции скончались 593 человека. Больше всего летальных случаев в Санкт-Петербурге — 84, Москве — 73 и Воронежской области — 28. С начала пандемии от коронавируса умерли 57 019 россиян.

