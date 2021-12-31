Свыше 139 тысяч случаев COVID-19 выявлено за год в Свердловской области

Свыше 139 тысяч случаев COVID-19 выявлено за год в Свердловской области
Свыше 139 тысяч случаев COVID-19 выявлено за год в Свердловской области
Сегодня, 11:08Здоровье и экологияФото: 1MI
За уходящий 2021 год на территории Среднего Урала COVID-19 заразились свыше 139 тысяч горожан. В топ также вошел Нижний Тагил. В общей сложности в регионе зарегистрировано 198,1 тысячи коронавирусных больных.

Данные на 30 декабря гласят, что в уральской столице с самого начала пандемии коронавирус подхватили 73,3 тысячи горожан (37% от общего числа заболевших). За 2021 год зафиксировано 41,2 тысячи случаев, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в топ городов, где больше всего зараженных, вошел Нижний Тагил — 16 860 (+13 248), а также Первоуральск — 9 996 (+8 203), Каменск-Уральский и Каменский район — 8 439 (+6 547), Ревда — 6 599 (+4 782). В других муниципалитетах менее 6 тысяч больных.

В общей сложности из больниц по выздоровлению выписано 170,8 тысячи уральцев. Погибли — 9,3 тысячи человек.

Напомним, на заседании антитеррористической комиссии мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о введении режима повышенной готовности на территории города. Это связано с предстоящими праздниками.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикакоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы