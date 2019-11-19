Происшествия

Вчера
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Два человека погибли
В Пензе автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком, два человека погибли, сообщает ТАСС.
20:27
На Урале сотрудник Росгвардии обнаружил на трассе пропавшего пятиклассника
Вечером 18 ноября сотрудник Росгвардии Егор Никифоров обнаружил на трассе школьника из Верхнего Тагила
17:01
В Нижнем Тагиле двое молодых людей похитили из магазина алкоголь на три тысячи рублей
Полиция Нижнего Тагила разыскивает парня и девушку, которые подозреваются в краже алкоголя из магазина на улице Ермака
16:45
Капитан спецназа ФСБ госпитализирован после избиения в московском кафе
В Москве был избит капитан спецназа ФСБ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник
15:06
Подробности утреннего пожара в Нижнем Тагиле: спаслась многодетная семья
Открытое горение было ликвидировано в 9:48, а пожар был полностью потушен в 11:30
13:11
В Свердловской области задержали курьеров с 10 килограммами наркотиков в машине
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали наркокурьеров, которые пытались перевезти 10 килограммов наркотического средства.
13:11
В Нижнем Тагиле на ГГМ с утра загорелся частный дом
Около 9 часов утра в Нижнем Тагиле на улице Доменная загорелся частный дом.
09:29