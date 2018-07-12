Происшествия

Вчера
Ящик с пожертвованиями был украден из церкви в Нижнем Тагиле
11 июля в церковном приходе во имя иконы Божьей Матери в Нижнем Тагиле был украден ящик для пожертвований.
23:10
Тагильчанин погиб на реке Чусовой
Тело тагильчанина Артема Панкова было найдено 7 июля на Собачьих ручьях на реке Чусовой.
22:30
Частная баня сгорела на ул. Верескова в Нижнем Тагиле
12 июля в Нижнем Тагиле на ул. Верескова сгорела баня из-за неправильного устройства печи.
21:50
«Пинали, пока не потерял сознание»: драка в Асбесте закончилась комой
В настоящее время уход за Дмитрием осуществляют его родители и тетя.
18:30
Павильон горит на перекрестке улиц Серова и Красноармейской в Нижнем Тагиле
Пожар случился на улице Серова в Нижнем Тагиле недалеко от моста-дублера. По сведениям очевидцев, рядом с дорогой горит павильон.
17:17
Болельщик из Великобритании пропал в Самаре
МВД проводит проверку по факту исчезновения Дугласа Морентома, который прибыл в Самару на матч Англия-Швеция, проходивший в рамках ЧМ-2018.
15:40
Ушедшая из дома 17-летняя девушка разыскивается в Екатеринбурге
В столице Свердловской области после самовольного ухода из дома пропала Потехина Милана Максимовна 2001 года рождения.
06:30