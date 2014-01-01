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В новогоднюю ночь тагильчане больше всего жаловались на шумных соседей: резюме полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В новогоднюю ночь тагильчане больше всего жаловались на шумных соседей: резюме полиции

1 января 2014, 20:40ПроисшествияЕвгения
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