В новогоднюю ночь тагильчане больше всего жаловались на шумных соседей: резюме полиции

К слову, телефон дежурной части ММУ МВД России «Нижнетагильское» не смолкал всю праздничную ночь. Более ста различных сообщений зарегистрировали полицейские. Тагильчане жаловались на соседей, доставляющих беспокойство, приходилось выезжать на семейные ссоры.

Около 10 часов вечера из приемного покоя ЦГБ № 4 сообщили, что из квартиры по ул. Грибоедова доставлен 40-летний мужчина с ножевым ранением живота. Как выяснилось, ранение причинила сожительница потерпевшего. Ссора произошла прямо за праздничным столом, разгоряченная алкоголем женщина не сумела вовремя остановиться и схватилась за нож.

Еще один мужчина оказался в больнице на Тагилстрое этой ночью. Около 23.30 вместе с супругой они торопились домой встречать Новый год, когда около кулинарного училища по ул. Заводская навстречу им выскочил пьяный мужчина и стал приставать к женщине. Возмущенный супруг сделал наглецу замечание, на что получил удар ножом в грудь. Преступник тут же скрылся с места происшествия.

Полицейским потребовалось совсем немного времени, чтобы установить и задержать злоумышленника. В полицию поступило сообщение, что в общежитии по ул. Садовая, 40 ходит пьяный мужчина с ножом. Когда сотрудники полиции подъехали по указанному адресу, нарушителя спокойствия уже не было. Зато, поговорив с жильцами, сотрудники полиции смогли установить человека, возможно причастного к нападению на супружескую пару. Полицейские установили адреса его возможного нахождения. При проверке одного из них в центре города сотрудники ОМОН задержали подозреваемого, 29-летненго ранее судимого мужчину. Его уверенно опознала супруга потерпевшего.

По фактам причинения телесных повреждений сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Добавим, впереди еще много выходных дней, будьте взаимовежливы, пусть это время запомнится на весь будущий год как веселое, радостное и очень счастливое!