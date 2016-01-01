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Бросили умирать: по вине водителей-беглецов за год на свердловских дорогах погибли 34 человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бросили умирать: по вине водителей-беглецов за год на свердловских дорогах погибли 34 человека

1 января 2016, 14:40ПроисшествияАлександра Логинова
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