Бросили умирать: по вине водителей-беглецов за год на свердловских дорогах погибли 34 человека

Как правило, сотрудники Госавтоинспекции быстро устанавливают виновников таких аварий. Из общего количества так называемых бесфигурантных ДТП, зафиксированных в 2015 году, полицейские нашли 318 беглецов, еще по 69 происшествиям расследование продолжается.

— Управление ГИБДД по Свердловской области напоминает, что факт оставления места дорожно-транспортного происшествия предусматривает административную ответственность в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ, санкция которой предусматривает лишение права управления на срок от года до полутора лет или арест на срок до пятнадцати суток. В случае же неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 УК РФ.