Бросили умирать: по вине водителей-беглецов за год на свердловских дорогах погибли 34 человека
За 12 месяцев прошлого года в Свердловской области зарегистрировано 387 случаев, когда участники ДТП уезжали с места, не оказав помощи пострадавшим. Из-за этого 34 человека погибли (из них один ребенок) и еще 413 получили ранения (из них 52 ребенка).
Как правило, сотрудники Госавтоинспекции быстро устанавливают виновников таких аварий. Из общего количества так называемых бесфигурантных ДТП, зафиксированных в 2015 году, полицейские нашли 318 беглецов, еще по 69 происшествиям расследование продолжается.
Отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области:
— Управление ГИБДД по Свердловской области напоминает, что факт оставления места дорожно-транспортного происшествия предусматривает административную ответственность в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ, санкция которой предусматривает лишение права управления на срок от года до полутора лет или арест на срок до пятнадцати суток. В случае же неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 УК РФ.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ноябре водитель насмерть сбил пешехода на улице Круговая и скрылся с места аварии.