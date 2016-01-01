В Нижнем Тагиле задержан мужчина, укравший у рок-группы музыкальное оборудование на 80 тыс. рублей
Несколько дней назад в Полицию Нижнего Тагила обратился 23-летний житель города. Он рассказал, что помещение, где его рок-группа проводит репетиции, было взломано и ограблено.
По данным заявителя, пропали электронный усилитель, микрофоны, микшерский пульт и непосредственно музыкальные инструменты - всего на 80 тысяч рублей.
Сыщики решили проверить единственный в городе магазин, специализирующийся на продаже музыкальных товаров. Беседуя с работниками торговой точки, полицейские выяснили интересную деталь. Оказалось, что совсем недавно к ним обращался мужчина, который предлагал купить у него различные инструменты и оборудование. Получив отказ, мужчина ушел, но оставил свой номер телефона для связи, если продавцы все-таки передумают.
Полиция оперативно установила личность этого человека - им оказался 32-летний двоюродный брат потерпевшего, проживающий на Вагонке. В Дзержинском же районе его и задержали: полиция нагрянула домой к взломщику, который сразу дал признательные показания.
Оказалось, что этот ранее судимый житель Нижнего Тагила часто ссорился со своей сожительницей и после этих ссор ночевал в офисе брата, где хранились инструменты. Имея опыт в имущественных преступлениях, горе-брат однажды решился похитить из музыкальной студии инструменты, а затем продать их.
Сейчас музыкальная аппаратура возвращена владельцам, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru