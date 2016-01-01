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В Нижнем Тагиле задержан мужчина, укравший у рок-группы музыкальное оборудование на 80 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержан мужчина, укравший у рок-группы музыкальное оборудование на 80 тыс. рублей

1 января 2016, 13:10ПроисшествияАлександра Логинова
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