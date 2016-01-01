В Свердловской области в новогоднюю ночь горела турбаза с 43 отдыхающими (ФОТО)

На место пожара выехали специалисты МЧС, полицейские из соседнего посела Новоуткинск и следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника Олега Грехова.

Оказалось, что пожар начался около 4 часов утра в отдельно стоящем деревянном корпусе, состоящем из 4 этажей. По документам, на момент пожара в здании находились 43 отдыхающих из Екатеринбурга, Первоуральска и Тюмени, в том числе трое детей.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один гражданин, который, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна с третьего этажа горящего строения. С закрытой черепно-мозговой травмой он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу. Остальные отдыхающие смогли самостоятельно покинуть охваченное пламенем здание рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ликвидировать возгорание на площади 500 кв. метров пожарным удалось, однако строение из дерева выгорело целиком и восстановлению не подлежит. Сейчас ведется разбор завалов, и после этого специалисты смогут выяснить причину пожара на этой базе отдыха. Ведется проверка и выяснение всех обстоятельств произошедшего.