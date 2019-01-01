11-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома

Спасатели услышали плач и извлекли из-под завалов маленького ребенка. Его мама рассказала, что ребенок спал в своей кроватке, когда прогремел взрыв. Она и старший брат Вани, которому три года, сумели выбраться, а 11-месячный Ваня остался под завалами.