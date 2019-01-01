11-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома
Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: Скрин с видео МЧС
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11-месячного мальчика спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Ребенок находился под завалами на протяжении 35 часов.
Спасатели услышали плач и извлекли из-под завалов маленького ребенка. Его мама рассказала, что ребенок спал в своей кроватке, когда прогремел взрыв. Она и старший брат Вани, которому три года, сумели выбраться, а 11-месячный Ваня остался под завалами.
Видео
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Видео: МЧС России/ТАСС
У малыша черепно-мозговая травма и обморожение, он находится в реанимации. Как пишет ТАСС, мальчику помогли выжить кроватка, в которой он находился, и теплая одежда.
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