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16 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Арамиль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Арамиль

Сегодня, 10:54ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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