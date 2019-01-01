16 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Арамиль

Ночью 1 января в Свердловской области на перегоне Храмцовская-Марамзино 16 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Грузом в вагонах был уголь. После аварии был нарушен габарит соседнего пути.

На месте работала аварийная бригада железнодорожников, восстановительные поезда из Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Из-за произошедшего движение поездов было перенаправлено через станцию Богданович с возможной задержкой в пути. Также изменили маршрут электричка из Каменска-Уральского и «Ласточка». Пассажиров части электропоездов до конечных пунктов доставляли автобусами.