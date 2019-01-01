Разбор завалов продолжается: число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до семи

В Магнитогорске продолжается разбор завалов после обрушения подъезда многоэтажки в результате взрыва бытового газа. Как сообщают местные жители, трагедия могла произойти из-за неправильной установки оборудования.

На месте ЧП 31 декабря был развернут штаб, вечером прошло экстренное совещание, на которое прилетел Владимир Путин.

Разбор завалов продолжался всю ночь, продолжаются поиски еще 38 жителей подъезда, судьба которых неизвестна. Напомним, что 12 человек были извлечены 31 декабря. По последним данным, 7 человек погиби. Местные жители несут к месту трагедии цветы и игрушки.

1 января дом будет обследован комплексом «Струна», после этого будет принято решение, смогут ли в него вернуться жители соседних подъездов, не затронутых взрывной волной, пишет 74.ru.