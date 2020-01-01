Истощенного туриста из Свердловской области спасли на озере Байкал
Сегодня, 19:12ПроисшествияФото: Байкальский поисково-спасательный отряд
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Сотрудники Забайкальского национального парка случайно обнаружили истощенного мужчину — у него не было сил выбраться из горячей радоновой ванны, пишет «Комсомольская правда».
На помощь туристу была вызвана поисково-спасательная бригада из поселка Усть-Баргузин. Однако из-за тонкого льда вездеход спасателей провалился в воду и им пришлось вызывать дополнительную технику.
Добраться до мужчины удалось только через три часа, к тому моменту он уже не мог пошевелиться. Спасатели вытащили туриста из воды, завернули в несколько спальников и доставили до поселка. Мужчина смог лишь сообщить, что родом из Свердловской области. Из-за сильного физического истощения врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
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