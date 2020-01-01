Под Нижним Тагилом три деревни остались без света в новогоднюю ночь

Отключение произошло около 18:00 в деревнях Серебрянке, Верхней Ослянке и Заречной. В ЕДДС жителям деревень не смогли объяснить, почему нет электричества, предложив временное размещение.

Житель Серебрянки рассказал, что Новый год местные жители встречали как в Средних веках — при свечах — и не смогли посмотреть традиционное обращение президента.