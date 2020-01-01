Под Нижним Тагилом три деревни остались без света в новогоднюю ночь
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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31 декабря в трех деревнях под Нижним Тагилом отключили электричество, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Отключение произошло около 18:00 в деревнях Серебрянке, Верхней Ослянке и Заречной. В ЕДДС жителям деревень не смогли объяснить, почему нет электричества, предложив временное размещение.
Житель Серебрянки рассказал, что Новый год местные жители встречали как в Средних веках — при свечах — и не смогли посмотреть традиционное обращение президента.
Электроэнергия появилась в домах лишь в два часа ночи.
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