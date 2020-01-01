Под Нижним Тагилом в новогоднюю ночь сгорел дом
Сегодня, 14:19ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ночью 1 января в посёлке Леневка сгорел жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Возгорание произошло в жилом доме на две квартиры. Пожар охватил площадь в 48 квадратных метров. На месте работали 12 спасателей и четыре спецмашины. В результате пожара сгорели надворные постройки, мотоцикл «Урал», были повреждены кровля, перекрытие, стены, домашнее имущество.
Кроме того, ночью 31 декабря в Нижнем Тагиле произошел пожар на ул. Серебрянский тракт. На площади один квадратный метр повреждено имущество внутри гаражного бокса. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Также пожар произошел на ул. 7 ноября. На площади восемь квадратных метров повреждены перекрытие и стены частной бани. На месте работали две единицы техники и пять спасателей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей