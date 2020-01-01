В Нижнем Тагиле ищут свидетелей ДТП, произошедшего в новогоднюю ночь
Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле в ночь с 31 декабря на 1 января произошло ДТП, свидетели которого разыскиваются, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло на улице Алтайская, 47. Водитель на синем автомобиле врезался в припаркованный ВАЗ и скрылся с места происшествия.
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Правый бок его автомобиля должен бить замят и в белой эмали от пострадавшего в аварии автомобиля, говорит подписчик сообщества.
Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят обратиться к администраторам паблика «Инцидент Нижний Тагил».
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