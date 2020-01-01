В Нижнем Тагиле ищут свидетелей ДТП, произошедшего в новогоднюю ночь

ДТП произошло на улице Алтайская, 47. Водитель на синем автомобиле врезался в припаркованный ВАЗ и скрылся с места происшествия.

Правый бок его автомобиля должен бить замят и в белой эмали от пострадавшего в аварии автомобиля, говорит подписчик сообщества.