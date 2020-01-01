Во Владивостоке в новогоднюю ночь на центральной площади сгорела фигура мыши
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: РИА «Восток-Медиа»
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Во Владивостоке символ года – фигуру мыши на сыре – сожгли вандалы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Утром 1 января 2020 года жители города обнаружили на центральной площади обгоревшую фигуру мыши. Ранее такую же скульптуру сбил водитель, который устроил гонки на городской площади. Фигуру стоимостью 677 тысяч рублей заменили на такую же, а разбитую гонщиком оставили неподалеку. Источники издания предполагают, что поджог может быть связан с делом, которое возбудили по факту ДТП.
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