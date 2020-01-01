Житель Екатеринбурга устроил в новогоднюю ночь стрельбу из автомата

О происшествии рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». По их словам, мужчина открыл огонь из автомата в воздух, рядом при этом находился ребенок.

Устроили ребенку фейерверк из автомата. Даже не боясь того, что могут в кого-то попасть,сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области факт стрельбы подтвердили и сообщили, что сейчас полиция устанавливает личность стрелявшего и ищет очевидцев.

По предварительной информации, предмет, по внешним признакам напоминающий автомат Калашникова, может быть охотничьим оружием. Точный тип оружия будет установлен после задержания мужчины. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение,рассказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых