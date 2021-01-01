Трое взрослых и трое детей: в Чувашии при пожаре погибла семья из шести человек

На момент возгорания в доме находились: 51-летний мужчина, владелец дома; его гражданская супруга и две его дочери, у одной из которых были дети в возрасте десяти, семи и четырех лет. В результате спасти удалось только хозяина дома, сообщает Следственный комитет по региону.