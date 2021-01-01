Трое взрослых и трое детей: в Чувашии при пожаре погибла семья из шести человек

Трое взрослых и трое детей: в Чувашии при пожаре погибла семья из шести человек

Вчера, 23:31ПроисшествияPhoto: Следственный комитет по Чувашской Республике
1 января семья из шести человек, в которую входили трое маленьких детей, погибла при пожаре в чувашской деревне Орнары.

На момент возгорания в доме находились: 51-летний мужчина, владелец дома; его гражданская супруга и две его дочери, у одной из которых были дети в возрасте десяти, семи и четырех лет. В результате спасти удалось только хозяина дома, сообщает Следственный комитет по региону.

На данный момент устанавливаются обстоятельства пожара. Было возбуждено уголовное дело. В тушении возгорания были задействованы 24 спасателя и восемь пожарных машин.

Как стало известно, ранее детям предлагалось отметить Новый год в социальном центре, но мать не согласилась, заявив, что хочет встретить праздник вместе с ними. Как рассказал ТАСС глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов, после несовершеннолетние должны были отправиться в специальный центр.

Напомним, в октябре, в деревне под Верхней Салдой, при пожаре погибла женщина накануне похорон собственной матери.

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