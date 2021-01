В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь случился пожар в жилом доме на Тагилстрое, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Возгорание случилось в частном доме на улице Софьи Перовской, сообщение на пульт диспетчера поступило в 1.17. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. После встречи нового года семейная пара отправилась в гости к родственникам-соседям. Через полчаса, вернувшись домой, хозяева обнаружили пожар на кухне. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты в тамбуре подъезда загорелись санки и коляска. В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты загорелись санки и коляска в подъезде

