В Нижнем Тагиле разыскивается пропавшая пенсионерка

В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшей перед Новым годом пенсионерки.

Ирина Тарасевич, 1959 года рождения, пропала 25 декабря в Нижнем Тагиле, сообщает поисковый отряд «Скорпион». Женщина была одета в куртку бежевого цвета, темно-синие или зеленые штаны, дутые ботинки. При себе имела металлическую трость. Из особых примет — хромота. Photo: поисковый отряд «Скорпион» Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по телефонам поисковых отрядов, либо обратиться в полицию Нижнего Тагила. В минувшем году силами пожарных спасены жизни более 400 человек. Среди них 61 человек найден волонтерами поискового отряда «Скорпион». В Нижнем Тагиле пожарные и волонтеры за год спасли более 400 человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter