В Нижнем Тагиле разыскивается пропавшая пенсионерка

В Нижнем Тагиле разыскивается пропавшая пенсионерка

Сегодня, 15:57Происшествия
В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшей перед Новым годом пенсионерки.

Ирина Тарасевич, 1959 года рождения, пропала 25 декабря в Нижнем Тагиле, сообщает поисковый отряд «Скорпион».

Женщина была одета в куртку бежевого цвета, темно-синие или зеленые штаны, дутые ботинки.

При себе имела металлическую трость. Из особых примет — хромота.

Photo:поисковый отряд «Скорпион»

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по телефонам поисковых отрядов, либо обратиться в полицию Нижнего Тагила.

В минувшем году силами пожарных спасены жизни более 400 человек. Среди них 61 человек найден волонтерами поискового отряда «Скорпион».

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