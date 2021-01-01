В Нижнем Тагиле разыскивается пропавшая пенсионерка

Ирина Тарасевич, 1959 года рождения, пропала 25 декабря в Нижнем Тагиле, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Женщина была одета в куртку бежевого цвета, темно-синие или зеленые штаны, дутые ботинки.
При себе имела металлическую трость. Из особых примет — хромота.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по телефонам поисковых отрядов, либо обратиться в полицию Нижнего Тагила.
В минувшем году силами пожарных спасены жизни более 400 человек. Среди них 61 человек найден волонтерами поискового отряда «Скорпион».