В Нижнем Тагиле разыскивается укравший кошелек молодой человек

В Нижнем Тагиле разыскивается укравший кошелек молодой человек

Сегодня, 21:27ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле идут поиски молодого человека, который совершил кражу в магазине «Эконом плюс». Вместе с ним была девушка.

Инцидент произошел 30 декабря, с 14.00 до 14.20, в магазине, расположенном по адресу проспект Ленина, 64. Молодой человек совершил кражу чужого кошелька, в котором находились деньги. По факту случившегося написано заявление в отделение полиции № 18. Соответствующая информация была размещена в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Video:Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, 21 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле безработному жителю Вагонки был вынесен приговор за совершение серии краж из супермаркетов «Магнит» и «Магнит косметик».

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