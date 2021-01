В Нижнем Тагиле разыскивается укравший кошелек молодой человек

В Нижнем Тагиле идут поиски молодого человека, который совершил кражу в магазине «Эконом плюс». Вместе с ним была девушка.

Инцидент произошел 30 декабря, с 14.00 до 14.20, в магазине, расположенном по адресу проспект Ленина, 64. Молодой человек совершил кражу чужого кошелька, в котором находились деньги. По факту случившегося написано заявление в отделение полиции № 18. Соответствующая информация была размещена в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Video: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте" Напомним, 21 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле безработному жителю Вагонки был вынесен приговор за совершение серии краж из супермаркетов «Магнит» и «Магнит косметик». В Нижнем Тагиле пойман безработный вор-гастролер по супермаркетам «Магнит»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter