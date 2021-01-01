В Нижнем Тагиле разыскивается укравший кошелек молодой человек

Инцидент произошел 30 декабря, с 14.00 до 14.20, в магазине, расположенном по адресу проспект Ленина, 64. Молодой человек совершил кражу чужого кошелька, в котором находились деньги. По факту случившегося написано заявление в отделение полиции № 18. Соответствующая информация была размещена в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».