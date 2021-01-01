В Свердловской области из-за взрыва на заводе «Лестех» погибли двое рабочих

В Свердловской области из-за взрыва на заводе «Лестех» погибли двое рабочих

Сегодня, 16:02ПроисшествияPhoto: сайт "Лестех"
В Алапаевске два человека погибли из-за взрыва на заводе.

Происшествие случилось на заводе «Лестех». По одной из версий, не сработал клапан давления и произошел взрыв, когда рабочие чистили бочку с клеем для фанеры.

Один из рабочих скончался на месте, его откинуло взрывной волной на несколько десятков метров. Второй человек умер в машине реанимации. Третий работник был госпитализирован в областную больницу № 1, пишет Е1 со ссылкой на Минздрав.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (ч.3 ст. 143 УК РФ). Был проведен осмотр места происшествия, тела умерших были направлены для проведения судебной медицинской экспертизы.

Допрашиваются свидетели, проверяются должностные инструкции,сообщили в пресс-службе областном СК.

Также в ведомстве уточнили, что причиной взрыва могла стать разгерметизация бочки с перегретым паром.

Напомним, в конце августа на заводе «ФОРЭС» в Асбесте в одном из цехов из-за высокого давления пара вылетела крышка оборудования и разлился кипяток. При этом двое рабочих были госпитализированы с ожогами, а один из них скончался.

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