В Свердловской области пожарные вынесли человека из горящей квартиры

В новогоднюю ночь в Каменске-Уральском пожарные эвакуировали человека с помощью спасательной маски, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

На улице Каменская загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома, сообщение об этом поступило на пульт диспетчера 1 января в 2.05. На место происшествия выехали три единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила один квадратный метр, возгорание было потушено в течение двух минут. В горящей квартире был обнаружен человек, которого эвакуировали с помощью спасательного устройства дыхательного аппарата. Напомним, в Нижнем Тагиле 7 октября при пожаре на улице Энтузиастов пожарным пришлось использовать специальную маску «Самоспасатель», чтобы вывести человека по задымленному подъезду. В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter