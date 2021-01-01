В Свердловской области пожарные вынесли человека из горящей квартиры

В Свердловской области пожарные вынесли человека из горящей квартиры

Сегодня, 18:40ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В новогоднюю ночь в Каменске-Уральском пожарные эвакуировали человека с помощью спасательной маски, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

На улице Каменская загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома, сообщение об этом поступило на пульт диспетчера 1 января в 2.05.

На место происшествия выехали три единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила один квадратный метр, возгорание было потушено в течение двух минут.

В горящей квартире был обнаружен человек, которого эвакуировали с помощью спасательного устройства дыхательного аппарата.

Напомним, в Нижнем Тагиле 7 октября при пожаре на улице Энтузиастов пожарным пришлось использовать специальную маску «Самоспасатель», чтобы вывести человека по задымленному подъезду.

Related news:
Свердловская областьпожарэвакуация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы