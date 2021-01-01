В Свердловской области пожарные вынесли человека из горящей квартиры

На улице Каменская загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома, сообщение об этом поступило на пульт диспетчера 1 января в 2.05.
На место происшествия выехали три единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила один квадратный метр, возгорание было потушено в течение двух минут.
В горящей квартире был обнаружен человек, которого эвакуировали с помощью спасательного устройства дыхательного аппарата.
Напомним, в Нижнем Тагиле 7 октября при пожаре на улице Энтузиастов пожарным пришлось использовать специальную маску «Самоспасатель», чтобы вывести человека по задымленному подъезду.