Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП под Каменском

В результате столкновения двух автомобилей на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» два человека погибли. Еще два пострадавших, в том числе 14-летнего подростка, отвезли в больницу.

Около 19 часов 31 декабря на 128 километре трассы под Каменск-Уральским столкнулись две иномарки. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Свердловской области, 58-летний водитель за рулем Renault Scenic вылетел на полосу встречного движения. Там компактвэн допустил лобовое столкновение с BMW-Х6. Фото: УГИБДД по Свердловской области Водителя «немца» и его 14-летнюю дочь госпитализировали в травматологическое отделение местной горбольницы с различными травмами. 58-летний свердловчанин и его пассажирка погибли на месте. В настоящий момент все обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники ГИБДД выяснили причину смертельного ДТП на ЕКАД

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