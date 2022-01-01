Две квартиры пострадали в новогоднюю ночь от огня в Нижнем Тагиле и ГГО

С огоньком встретили Новый Год жители квартир на улице Энтузиастов Нижнего Тагила и в поселке Уралец. Возгорание началось в обоих случаях около 2 часов ночи.

На площади в 5 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество жильцов дома по улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. До прибытия спасателей самостоятельно из квартир эвакуировались 10 жильцов. Возгорание началось в квартире на 4 этаже. По информации ОНД МЧС Свердловской области, потушить огонь и разобрать сгоревшие конструкции спасателям удалось спустя час после поступления сигнала на пульт диспетчера. В пожаре никто не пострадал. пожар на улице Энтузиастов Фото: ГУ МЧС по Свердловской области В это же время в поселке Уралец загорелась квартира в частном доме по улице Клубная. Огонь повредил стены, кровлю и перекрытия в здании. Возгорание удалось ликвидировать около 3 часов ночи. Причины пожаров будут установлены позднее.

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