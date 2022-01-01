Шумный тагильчанин устроил пожар в своей квартире и угодил в больницу

Шумный тагильчанин устроил пожар в своей квартире и угодил в больницу
Шумный тагильчанин устроил пожар в своей квартире и угодил в больницу
Сегодня, 15:44ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Мужчина, на которого из-за шума жаловались соседи, устроил пожар в своей квартире на улице Калинина в Нижнем Тагиле. В итоге шумный тагильчанин угодил в токсикоцентр с множественными ожогами.

Возгорание началось около 5 утра в квартире на 9 этаже на Калинина, 113 в Нижнем Тагиле. Как рассказали TagilCity.ru очевидцы.

Под окнами были сразу все экстренные службы — полиция, скорая, пожарные. Горит квартира на 9 этаже, поделились с редакцией очевидцы происшествия.

В ОНД и ПР Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали подробности ЧП. Оказалось, что владелец квартиры получил ожоги и надышался угарным газом, после чего мужчину госпитализировали в токсикоцентр.

Как рассказали пожарным соседи пострадавшего, они неоднократно жаловались на него из-за громкой музыки. В новогоднюю ночь у шумного жильца загорелась аудиотехника, которую он попытался потушить самостоятельно. Не справившись с огнем в одиночку, тагильчанин эвакуировался через балкон.

Какое-то время он пытался укрыться от пожара на балконе, но задымление и температура нарастали. Мужчина принял решение спасаться самостоятельно — он повис на руках на ограждении балкона, разбил ногами остекление балкона этажом ниже и спрыгнул туда, добавили в МЧС.

Очаг возгорания находится в том месте, где ранее располагалась аудиоаппаратура пострадавшего. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание.

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