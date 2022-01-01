Смертельный автобус, «шашки» на дороге и сгоревший заживо: резонансные ДТП 2021 года

А тем временем другое дело, касающееся резонансного ДТП, не торопится получать свою развязку и становится закрытым. Напомним, в августе 2019 года в Екатеринбурге Владимир Васильев — сын полковника Росгвардии, выпивал на квартире у своего друга, после чего поехал за алкоголем на его машине. На улице Малышева молодой человек устроил массовую аварию с четырьмя машинами, в которой погибли таксист и его пассажир. В марте 2021 года Васильев был осужден на девять лет и три месяца колонии общего режима, однако со сроком не согласились ни он, ни родные жертв. В начале декабря стало известно, что после жалобы прокуратуры седьмой кассационный суд Челябинска вернул дело Васильева на рассмотрение в Свердловский областной суд.