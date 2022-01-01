УВЗ закрыл елку у ДК "Окунева" от тагильчан на новый год

Закрытый ледовый городок у ДК имени «Окунева» в Нижнем Тагиле разочаровал тагильчан в новогоднюю ночь. Об этом в соцсетях написала жительница Вагонки Александра.
Мы живём 8 лет на улице Окунева и каждый год с ребенком ходим на ёлку ночью. И в 2022 году мы вышли в 01.00 прогуляться возле нашей красавицы ёлочки и увидели, что ворота закрыты! сообщила Александра в паблике «ТТ-Нижний Тагил».
Девушка поделилась, что вскоре неизвестный молодой человек сломал замок на воротах ледового городка и зашел на территорию. Вышедший охранник пригрозил, что вызовет охрану.
Мы не стали участвовать в этом цирке, развернулись и ушли домой. Позже увидели из окна своего дома, что подъехала машина, но выгнать уже никого не смогли, так как народу много прошло за это время, рассказала Александра.
Оказалось, что за то время, пока охранники ехали до елки у ДК «Окунева», на площадку пришло уже несколько десятков жителей Вагонки, чтобы покататься на горках. В итоге никто не стал их выгонять. По словам девушки, тагильчане по привычке пришли на главную площадь Вагонки.
Мы каждый год ходим на елку к ДК. Для нас это было шоком — елку никогда до этого не закрывали. Мы были на елке после того, как встретили новый год. В итоге, уехали к Драмтеатру — там никто городок не закрывает в праздники. Интересно, что же произошло, что жителей Вагонки так решили обделить в этом году, поделился с TagilCity.ru житель Дзержинского района Евгений.
Александра также возмутилась закрытой елкой и пожелала добра тому молодому человеку, который устроил праздник для дзержинцев.