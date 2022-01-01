УВЗ закрыл елку у ДК "Окунева" от тагильчан на новый год

Мы каждый год ходим на елку к ДК. Для нас это было шоком — елку никогда до этого не закрывали. Мы были на елке после того, как встретили новый год. В итоге, уехали к Драмтеатру — там никто городок не закрывает в праздники. Интересно, что же произошло, что жителей Вагонки так решили обделить в этом году, поделился с TagilCity.ru житель Дзержинского района Евгений.