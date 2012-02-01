Дело о смерти девушки, погибшей во время экстремальных развлечений в Нижнем Тагиле, передано в суд

Напомним, 2 июля 2011 года на реке Чусовой недалеко от деревни Еквы 26-летняя девушка разбилась насмерть, выполняя спуск на альпинистском снаряжении. Сооружение для экстремального отдыха было возведено Федерацией альпинизма. Оно представляло из себя переправу со скалы «Олений камень» на другой берег Чусовой с углом наклона 60 градусов. Во время спуска девушки оборвалась страховка, которая должна была контролировать скорость ее движения. В результате этого девушка полетела на противоположный берег с огромной скоростью и ударилась о ствол дерева. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.