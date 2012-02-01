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Дело о смерти девушки, погибшей во время экстремальных развлечений в Нижнем Тагиле, передано в суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дело о смерти девушки, погибшей во время экстремальных развлечений в Нижнем Тагиле, передано в суд

1 февраля 2012, 18:15Происшествия
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