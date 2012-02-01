Трагедией закончились банные посиделки двух собутыльников в Невьянске
1 февраля 2012, 12:57Происшествия
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В Невьянске мужчина зарубил топором человека, с которым вместе выпивал и мылся в бане.
По подозрению в убийстве был задержан житель Екатеринбурга, работавший в Невьянске вахтовым методом. Мужчина занимался строительством «Бизнес-инкубатора». По его словам, он часто ходил мыться в баню к одному своему знакомому, принося с собой выпивку.
В день убийства мужчины также мылись и выпивали. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку: хозяин бани вместе с сыном избили строителя. Мужчина обиды не стерпел. Ночью он забрался в дом к хозяину бани и ударил его топором по голове. От сильнейшей раны 45-летний мужчина скончался. О том, как все случилось, убийца рассказал следователям сам после его задержания.
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