В 2 млн рублей оценивается ущерб от деятельности «черных лесорубов» в пригороде Нижнего Тагила
1 февраля 2012, 14:50ПроисшествияОльга
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Полицейские возбудили 4 уголовных дела о незаконных рубках лесных насаждений. К расследованию подключилась нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. 4 незаконные делянки найдены в Башкарском лесничестве.
Как рассказал ИА «Все новости» нижнетагильский природоохранный прокурорВасилий Калинин, с августа прошлого года по нынешний январь в лесу удеревни Верхняя Алабашка неизвестные срубили 400 кубометров леса. Ущерб,причиненный государству, оценили в 1 миллион 888 тысяч рублей. «Черныхлесорубов» сейчас ищут.
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