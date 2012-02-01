Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В 2 млн рублей оценивается ущерб от деятельности «черных лесорубов» в пригороде Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В 2 млн рублей оценивается ущерб от деятельности «черных лесорубов» в пригороде Нижнего Тагила

1 февраля 2012, 14:50ПроисшествияОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?