В 2 млн рублей оценивается ущерб от деятельности «черных лесорубов» в пригороде Нижнего Тагила

Как рассказал ИА «Все новости» нижнетагильский природоохранный прокурорВасилий Калинин, с августа прошлого года по нынешний январь в лесу удеревни Верхняя Алабашка неизвестные срубили 400 кубометров леса. Ущерб,причиненный государству, оценили в 1 миллион 888 тысяч рублей. «Черныхлесорубов» сейчас ищут.