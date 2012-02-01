В Екатеринбурге за неделю школьники «заминировали» 3 здания

Так, 23 января девочка 1999 года рождения сообщила о минировании школы №30. Ранее малолетняя правонарушительница не состояла на учете в полиции и в силу возраста не понесла уголовной ответственности, однако на нее составлено представление в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь в случае повторного правонарушения девочка может понести более серьезное наказание.

Аналогичный случай произошел 30 января - школьник 2000 года рождения «заминировал» свою школу №165. И в этом случае ребенок будет поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

А вот для третьего лжеминера наказание будет уже значительным - пятиклассник из школы №49 31 января сообщил по «02» о том, что бомба заложена в здании УМВД России по Екатеринбургу.

Как сообщили JustMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области по Екатеринбургу, было установлено, что звонок сделан с таксофона в школе №49 Орджоникидзевского района. В УМВД города был введен план «Крепость». После тщательной проверки специалисты предприятия «УралВымпел» не обнаружили в здании городской полиции никаких подозрительных устройств. В школу же выехали сотрудники органов внутренних дел, которые и выявили «шутника».

Подросток 1999 года рождения, как выяснилось, уже состоит на учете в ПДН. Теперь ему грозит достаточно суровое наказание - 30 суток в Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.