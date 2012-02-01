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В Екатеринбурге за неделю школьники «заминировали» 3 здания
Сюжеты:
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В Екатеринбурге за неделю школьники «заминировали» 3 здания

1 февраля 2012, 15:49ПроисшествияВалерия Лошкарева
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