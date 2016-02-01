Более 70 «закладок», родители-торговцы и наркоман за рулем: в Нижнем Тагиле раскрыли сеть продажи наркотиков (ФОТО)

В вечернее время внимание сотрудников ДПС привлекла серебристая иномарка с подозрительным водителем за рулем, выезжавшая из частного сектора по ул. Победы. Оказалось, что мужчина, управлявший автомобилем Форд, находился в состоянии опьянения. Правоохранители предположили, что опьянение было наркотическим и продолжили проверку.

По факту стало известно, что мужчина не имеет водительского удостоверения, а авто принадлежит одному из пассажиров. При визуальном осмотре транспортного средства полицейские обнаружили 2 пакетика с веществом белого цвета. В связи с этим на место были вызваны специалисты.

Далее в автомобиле были обнаружены ноутбук, электронные весы и еще один пакет с подозрительным веществом. В последствии было установлено, что вещества в пакетах были наркотическими, общий вес составил около 7 граммов.

Однако на этом история только началась. Оказалось, что водитель - давно известный правоохранителям наркоман, которого никак не могли поймать с поличным. Еще два фигуранта этой истории - 1989 и 1978 г.р. - тоже наркоманы, которые получали товар от своего приятеля.

В коробке с карандашами...

Задержанный житель Вагонки признался, что распространял наркотики, чтобы и самому иметь возможность их употреблять. В процессе выяснилось, что к этому бизнесу причастна и его гражданская супруга. У двух наркоманов, увы, оказался общий несовершеннолетний ребенок, которым они вовсе не занимались и бросили на попечении бабушки. На Тагилстрое, в квартире, где живет бабушка и малыш, был задержан еще один участник данного наркобизнеса - 22-летний брат матери-наркоманки.

Так, на квартире у этого мужчины были обнаружены около 100 пакетиков для расфасовки наркотиков и коробка из-под карандашей с веществом растительного происхождения.

Специалисты проверили ноутбук и планшет, которые были изъяты в процессе оперативных мероприятий. Там была обнаружена большая переписка, в которой значились свыше 70 адресов для будущих «закладок».

К работе преступили кинологи со служебно-розыскной собакой, бойцы ОМОН, сотрудники вневедомственной охраны и участковые. В гаражах Тагилстроевского района была ликвидирована часть закладок.

В течение трех суток следственно-оперативная группа проводила кропотливую работу, добывая доказательственную базу по фактам сбыта наркотических средств, в ходе чего изъято достаточно серьезное количество наркотических средств. К уголовной ответственности будут привлечены 6 членов группы. Следственным управлением МУ МВД России «Нижнетагильское» возбужден ряд уголовных дел по фактам незаконного хранения и сбыта наркотических веществ, в том числе и в крупном размере. Два основных фигуранта заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Вину свою оба признали сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

На минувшей неделе стало известно об еще одной антинаркотической операции, которую провели в Нижнем Тагиле правоохранители. Тогда полицейские обнаружили у сбытчиков около 100 граммов спайса.