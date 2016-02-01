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Более 70 «закладок», родители-торговцы и наркоман за рулем: в Нижнем Тагиле раскрыли сеть продажи наркотиков (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 70 «закладок», родители-торговцы и наркоман за рулем: в Нижнем Тагиле раскрыли сеть продажи наркотиков (ФОТО)

1 февраля 2016, 15:55ПроисшествияАлександра Логинова
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