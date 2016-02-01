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Гибнущих в совхозе под Нижним Тагилом коров начали спасать: в город едет делегация Минсельхоза (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гибнущих в совхозе под Нижним Тагилом коров начали спасать: в город едет делегация Минсельхоза (ВИДЕО)

1 февраля 2016, 18:10ПроисшествияДенис Таратонов
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