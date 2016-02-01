Гибнущих в совхозе под Нижним Тагилом коров начали спасать: в город едет делегация Минсельхоза (ВИДЕО)

Редакция TagilCity.ru связалась с подписчиком, приславшим возмутившие общественность фотографии. Оказалось, что положительные изменения есть:

В субботу на ферму был завезен опил. Также завезли силос и раздали всем животным. Из общей кучи, где стояли животные, трактором достали четыре трупа.

Работники начали уборку вручную, но многие отказываются работать, так как им постоянно задерживают зарплату, а в последний месяц вообще не выплачивают. Так же директор сказал, что никто вообще не увидит больше зарплаты, якобы сами виноваты не надо было это все поднимать.

В воскресенье участковый Ведерников А.Н съездил на место, заснял все на видео и внес в протокол. В этот же день для телят было завезено сухое молоко и зерно. На сегодняшний день животные накормлены, их начинают перегонять в чистые стойла.

Сегодня ожидается приезд делегации из Министерства сельского хозяйства. Ну а что будет дальше и чем это все закончится, мы будем отслеживать. Надеемся, что больше такого не произойдет.

Редакции удалось поговорить с участковым, который там побывал 31 января. Его глазам предстала уже не такая ужасающая картина:

Я ездил туда вчера. У ООО «Успех молоко» месяц назад произошла авария — сломался насос для закачки воды из скважины. Из-за этого все коровники остались без воды. Работники организовали подвоз воды для пойки скота, а на технические нужды воды не хватало, да ещё морозы ударили. Пока все восстановили, скотные дворы покрылись навозом. Верхние дворы у них вычищены, остался только тот, о котором была статья. Навозная жижа у коров по верхнюю часть копыт. Идёт уборка вручную, обещают вскоре всё вычистить. Скот кормят, опасности для его жизни я не увидел. То, что антисанитария, это есть. Погибших животных в этом скотном дворе я не увидел. Навоз вывозили, работали даже в выходной. Может из-за статьи там шум такой поднялся. На верхних дворах, там где дойное стадо, ситуация намного лучше. Поговорить с директором мне не удалось.

Между тем подписчик утверждает, что по окрестностям разбросано довольно много трупов погибших животных. В подтверждение было прислано видео.

Как бы то ни было, ситуация у бурёнок улучшается. Непонятно, зачем было нужно до такого доводить. Надеемся, что черная полоса для коров миновала и этот случай будет самым тщательным образом проверен, а виновные наказаны.