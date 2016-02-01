На ЕВРАЗ НТМК умер рабочий. Свиной грипп исключен из причин гибели

По информации, предоставленной пресс-службой предприятия, причиной смерти тагильчанина предварительно считают сердечную недостаточность.

1 февраля перед началом рабочей смены слесарь-ремонтник (1956 год рождения) почувствовал себя плохо, потерял сознание и, несмотря на реанимационные действия, скончался. Предварительная причина — сердечная недостаточность. На комбинате создана комиссия для расследования произошедшего.

Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким, -- сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

В СМИ поступила информация от коллег скончавшегося, что тот целую неделю болел свиным гриппом.

Он от свиного гриппа скончался. Целую неделю ходил на работу с болезнью, а сегодня потерял сознание и умер сообщают АН «Между строк».

Эту информацию в пресс-службе НТМК опровергают.

Это уже вторая смерть на предприятиях Нижнего Тагила за последние две недели. Ранее на коксохимическом производстве погиб молодой рабочий.