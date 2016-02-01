На трассе под Нижним Тагилом МАЗ устроил ДТП из 6 автомобилей (ФОТО)

Потерявший от удара управление и получивший значительное ускорение Kia Rio столкнулся с тремя другими автомобилями. Это были Lada Priora, Камаз и ВАЗ-21140. Lada, в свою очередь, ударила ещё один автомобиль — Volkswagen Passat.

В произошедшей аварии сильнее всего пострадал автомобиль Kia Rio. Пострадали и его пассажиры. Сидевший в пассажирском кресле мужчина 1984 года рождения получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану правого века. Мальчик 2008 года рождения, находившийся в детском автокресле, сломал левую ключицу. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь. Мужчина от госпитализации отказался, мальчик будет лечиться амбулаторно.

За неделю до этого под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием МАЗа. Тогда под колёса грузовика попала корейская иномарка.