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На трассе под Нижним Тагилом МАЗ устроил ДТП из 6 автомобилей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе под Нижним Тагилом МАЗ устроил ДТП из 6 автомобилей (ФОТО)

1 февраля 2016, 14:20ПроисшествияДенис Таратонов
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