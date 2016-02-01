На Урале возбуждено дело против замглавы замерзшего города (ВИДЕО)

В сентябре 2014 года была запланирована глобальная модернизация тепловой системы в Белоярском городском округе, были выделены бюджетные средства. Подозреваемый об этом знал, и решил воспользоваться своим положением, чтобы получить личную выгоду. Для этого он пообещал потенциальным подрядчикам заказ на работы при условии, что они передадут ему 10 процентов от суммы будущих заключенных муниципальных контрактов рассказали в пресс-службе регионального СК.

С октября по декабрь 2014 года подрядные организации обналичили бюджетные средства, свыше 2,5 миллиона из которых частями были переданы замглавы городского округа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления. Проводятся обыски по месту жительства и в рабочем кабинете подозреваемого, допрашиваются свидетели, анализируется документация.

Следственный комитет Свердловской области на основании материалов управления ФСБ возбудил уголовное дело о получении чиновником крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Ему грозит срок до 15 лет и штраф в 70-кратном размере взятки.

История с «откатом» вскрылась во время расследования другого уголовного дела - о халатности (ст.293 УК РФ).

В Белоярском были заключены 11 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 210 миллионов рублей. Работы по девяти контрактам приняты и оплачены заказчиком. Два контракта оплачены более чем на 90 процентов. Однако с начала отопительного сезона качественное теплоснабжение на территории городского округа не обеспечено. Кроме того, налицо неправомерное расходование бюджетных средств при оплате работ ненадлежащего качества пояснил ранее «РГ» пресс-секретарь следственного комитета Александр Шульга.

Неэффективность коммунальной модернизации стала очевидной как только выпал первый снег: вода из котельной поступала в дома чуть теплой, в детсадах стрелка термометра едва дотягивала до 16 градусов (при норме не ниже 21 градуса).

По одной из версий, летом при ремонте теплосетей в землю положили трубы меньшего диаметра: вместо 219-миллиметровых закопали 50-миллиметровые. Из-за этого вода в них стоит и стынет, не доходя до батарей.