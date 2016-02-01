Пожар на площади 300 кв.м. произошел в свердловской колонии

В колонии N 5 в Нижнем Тагиле утром в понедельник произошло возгорание крыши деревообрабатывающего цеха, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Площадь возгорания около 300 кв. метров. Пострадавших нет говорится в сообщении.