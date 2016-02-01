Родные таксиста-самоубийцы из Асбеста уличили «Домашние деньги» во лжи

Кредитная компания «Домашние деньги» заявила LifeNews о проведении собственного расследования ситуации в Асбесте, где местный житель Алексей Носов покончил с собой после того, как оформил заём и не смог с ним рассчитаться.

По данным «Домашних денег», Носов действительно оформлял заём в декабре прошлого года и регулярно его обслуживал. В компании заявили, что он не имел ни одного просроченного платежа и заверили, что никто из сотрудников не мог связываться с мужчиной. Вместе с тем родственники Носова говорят о другом.

В офисе «Домашние деньги» работавшего с Алексеем менеджера Ивана Сазыкина не оказалось. Однако находившаяся на месте сотрудница пояснила, что просроченных выплат у Алексея Носова не было. До смерти он якобы успел выплатить организации чуть больше шести тысяч рублей.

Что касается Носова, то это какая-то ошибка, он выплачивает деньги регулярно заверила Елена Козенко.

Вместе с тем, по утверждению дочери Алексея, её отцу постоянно звонили из кредитной организации и требовали выплатить некую задолженность. А менеджер компании по имени Сазыкин даже приезжал домой к Носову и беседовал с ним.

Мне позвонил менеджер Иван и сказал, что отец не платит. «Может, вы за него заплатите?» Я говорю, я платить ничего не буду — подавайте в суд. Он говорит, они в суд не подают, они коллекторам подают, — рассказала Наталья.