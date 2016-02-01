Родные таксиста-самоубийцы из Асбеста уличили «Домашние деньги» во лжи
В кредитной организации заверяют, что не могли требовать от мужчины погашения задолженности.
Кредитная компания «Домашние деньги» заявила LifeNews о проведении собственного расследования ситуации в Асбесте, где местный житель Алексей Носов покончил с собой после того, как оформил заём и не смог с ним рассчитаться.
По данным «Домашних денег», Носов действительно оформлял заём в декабре прошлого года и регулярно его обслуживал. В компании заявили, что он не имел ни одного просроченного платежа и заверили, что никто из сотрудников не мог связываться с мужчиной. Вместе с тем родственники Носова говорят о другом.
В офисе «Домашние деньги» работавшего с Алексеем менеджера Ивана Сазыкина не оказалось. Однако находившаяся на месте сотрудница пояснила, что просроченных выплат у Алексея Носова не было. До смерти он якобы успел выплатить организации чуть больше шести тысяч рублей.
Что касается Носова, то это какая-то ошибка, он выплачивает деньги регулярно заверила Елена Козенко.
Вместе с тем, по утверждению дочери Алексея, её отцу постоянно звонили из кредитной организации и требовали выплатить некую задолженность. А менеджер компании по имени Сазыкин даже приезжал домой к Носову и беседовал с ним.
Мне позвонил менеджер Иван и сказал, что отец не платит. «Может, вы за него заплатите?» Я говорю, я платить ничего не буду — подавайте в суд. Он говорит, они в суд не подают, они коллекторам подают, — рассказала Наталья.
Напомним, работавший в такси житель Асбеста Алексей Носов покончил с собой четыре дня назад. В декабре прошлого года у него угнали и разбили служебную машину. Мужчина должен был оплатить часть ремонта и поэтому обратился в кредитную организацию. Не успев расплатиться, он разбил машину и на новом месте работы. 27 января, когда мужчине вновь нужно было выплачивать часть суммы, его нашли повешенным во дворе его дома. СУ СКР по Асбесту начало по этому факту доследственную проверку.