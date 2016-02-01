В Нижнем Тагиле на ГГМ легковушка врезалась в трамвай, вылетела с дороги и завалилась на бок (ФОТО, ВИДЕО)
1 февраля 2016, 10:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчера в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидец сообщил в редакцию TagilCity.ru о том, что в 13:40 на Уральском проспекте легковой автомобиль под управлением молодого человека врезался в трамвай. От столкновения у трамвая погнулась дверь, находящаяся в середине салона, а также кое-где разбились стёкла.
Легковой автомобиль получил значительные повреждения передней своей части и завалился на бок.
Как сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД, сидевший за рулём молодой человек не пострадал, оказание медицинской помощи ему не понадобилось.
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Последний раз ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля происходило в Нижнем Тагиле в сентябре. Тогда водитель забыл о том, что трамвай не может его объехать.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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