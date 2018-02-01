15 лет тюрьмы назначено свердловчанину за поджог дома и гибель пенсионера (ФОТО)

Сообщается, что после тушения пожара в посёлке Монетный спасатели обнаружили на пепелище труп мужчины. На месте происшествия работала оперативная группа ОВД, а также следователи. Было установлено, что погиб 67-летний местный житель.

В ходе расследования выяснилось, что причиной трагедии стал умышленный поджог. Вскоре был задержан подозреваемый 32-летний мужчина. Ранее он уже был судим за разбойное нападение. На допросе злоумышленник во всём признался. Он пояснил, что один из жильцов дома однажды избил его.

Чтобы отомстить, пироман устроил настоящий «фейерверк». Не зная, в какой именно квартире живет обидчик, злоумышленник зашел в подъезд и бросил горящий коврик у двери на втором этаже. Удостоверившись, что пламя распространяется, он быстро ретировался, но, правда ненадолго. Неотвратимость наказания наступила в результате плодотворной работы полиции, наших партнеров из СК, а также представителя прокуратуры Марии Щибрик и судьи Андрея Минеева отметил полковник Горелых.

Сгорело имущество в четырех квартирах. В момент возгорания взрослые вместе с детьми буквально выпрыгивали из окон. Один из жильцов погиб, отравившись продуктами горения.

Судья назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы, которые он проведёт в колонии строгого режима. Кроме того, все исковые требования от потерпевших были удовлетворены, передает полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы полиции Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по региону