«Магнит» в Екатеринбурге продавал салаты с кишечной палочкой

В супермаркете «Магнит» на улице Кирова продавали салат «Оливье» собственного производства, в котором были найдены бактерии кишечной палочки. В ходе расследования в магазине выявлено нарушение содержания оборудования и производственных помещений и неправильное хранение продуктов.

Кроме этого обнаружили не промаркированный инвентарь и совместное хранение ножей и досок для сырой и готовой продукции. В результате чего выпуск и реализация продукции «Магнита» не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

За нарушение санитарных требований торговой сети «Магнит» выписан штраф в размере 300 тысяч рублей, который владельцы сети магазинов пытались оспорить в суде. Но суд оставил решение Роспотребнадзора без изменений, сообщает ЕТВ.