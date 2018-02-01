Упавшая опора стала причиной обрыва сети и пробки на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На перекрестке ул. Фрунзе и ул.Космонавтов упала бетонная опора сети. Оборванные провода послужили причиной временного прекращения движения трамваев.

Упала опора, на участке работают наши сетевики, причина падения пока не известна сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

Движение общественного транспорта в основном происходит по ул. Вогульская. Сотрудники ГИБДД перекрыли полосу движения от ДК «Юбилейный» до ДЦ «Урал».

Перекрыта одна полоса движения от «Юбилейного» до «Урала», плюс трамвайные пути, где стоял трамвай. Поток машин, получается, стоит, ждет зеленый свет, ждет, когда проедет встречный поток, и только потом машины объезжают по встречке. Из-за этого пробка примерно до «Юбилейного» рассказала водитель, очевидец происшествия.

Утром жители Нижнего Тагила сообщили о перекрытии перекрестка ул. Фрунзе и ул. Космонавтов и наличии пробки на дороге.