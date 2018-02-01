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Упавшая опора стала причиной обрыва сети и пробки на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Упавшая опора стала причиной обрыва сети и пробки на Вые в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 февраля, 09:45ПроисшествияИрина Анисимова
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